Pühapäeval on paiguti lumesadu oodata

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, öö hakul saartel ida- ja kagutuul kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul tuleb sooja 1-5 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s, hommikul läänekaaretuul 3-7 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Nähtavus on hea, küll aga võib udu tekkida. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, õhtul rannikualadel ida- ja kirdetuul kuni 11 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 3-7 m/s. Laine kõrgus on 0,2-0,7 meetrit. Kohati sajab vihma ja lörtsi. Nähtavus on hea, kuid hommikul võib udu olla. Sooja on 3-5 kraadi.