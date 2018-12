Vere kutsel on väge

Tõnis Prulerit silmitsedes on üsna raske uskuda, et tal on eluaastaid 35. Pikad juuksed, lihtne olek ja sõbralikud poisisilmad lasevad pakkuda, et ta on hiljuti sulgenud gümnaasiumiukse. Ent minu vastas kohvikulaua taga istub asjatundlik arst.