Linnavalitsusest lahkujaid on teisigi

Rakvere linnapea Marko Tormi sõnul on inimesed lahkunud või lahkumas oma soovil. “Mina ei oskagi öelda, mis selle põhjuseks on, aga ametikohad ootavad täitmist,” lausus linnapea. “Inimesed ikka liiguvad ja otsivad uusi väljakutseid,” lisas ta.

Rakvere linnavalitsuses ligi viis aastat haldusspetsialistina töötanud Jaana Tiidemaa ei soovinud oma lahkumist kommenteerida. Ta ütles napisõnaliselt, et pani ameti maha 10. novembrist ja lahkuti poolte kokkuleppel. Tiidemaa sõnutsi on uus inimene tema asemele leitud. “Tööd on haldusspetsialistil väga palju, soovin uuele inimesele jõudu,” sõnas Tiidemaa, kes praegu ise uut töökohta otsib.

Marko Torm rääkis, et linnavalitsusel on praegu täitmata ametikohtade tõttu pisut keeruline aeg. “Mõnel pool võivad asjad veidi kuhjuda, aga loodame sellest üle saada,” lausus linnapea.

Täna on Marko Torm linnavolikogu ees linnavalitsuse struktuurimuudatustega. Linnajuhil on kavas luua juurde üks infotehnoloogiaspetsialisti ja üks lastekaitsespetsialisti ametikoht. Olulisema muudatusena nimetas Torm veel turismiinfokeskuse juhataja ülesannete päris suurt muutmist.

“Aga väiksemaid muudatusi nii ametinimede kui ka ülesannete juures on päris palju,” lisas ta.