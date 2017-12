Jõulud on heategude aeg. Sulavad kalgimadki südamed ning kõik vaatavad oma pangakontot, kasvõi hetkeks mõeldes, kas aastaga on sinna kogunenud niipalju, et saaks anda neile, kelle elu ja õnn sõltub võõraste südameheadusest. Ning antakse isegi siis, kui kogunenud on pisku enese hinge sees hoidmiseks.