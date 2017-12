Kersti Kaljulaid: kõige tähtsam on märgata ja rääkida

“Ma sooviksin istuda jõulukuuse taustal,” ütleb president Kersti Kaljulaid ning sätib end istuma jõulumotiivides vakstuga kaetud köögilaua taha. Presidendi soovil kohtume aastalõpuintervjuuks Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse köök-elutoas. Kindlal ja konkreetsel toonil, mis ilmestab kogu meie vestlust, rõhutab Kersti Kaljulaid, et see keskus õpetab toimetulekuraskustes noori iseseisvalt toime tulema. “See korter ja keskus räägivad sellest, et peame hoolima ja märkama ka neid, kes oma füüsiliste või vaimsete omaduste tõttu on olukorras, kus ühiskond peaks neid järele aitama,” lausub Kaljulaid.