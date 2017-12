Staarid pühade ajal ei maga

Tänavune jõuluaeg on kodumaistele staaridele erakordselt tuurirohke. Kuid kõik ei lähe õlitatult. Kuigi pühad on muusikutele soodne aeg teenida pangakontole rahulikumate aegade üleelamiseks väike tagavara, ei ole sugugi garanteeritud, et publiku huvi tuurimuusika vastu on suur. Nii juhtus näiteks Elina Borniga, kes pidi teisipäeval koos Stig Rästaga esinema Mooste folgikojas, kuid publiku leige huvi tõttu jäi ülesastumine ära. Nüüd on Elina Borni võimalik näha veel mitmes paigas üle Eesti neil, kes Moostes pika ninaga jäid.