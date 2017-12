Me kolme(saja)kesi tuleme präänikutemaalt ...

“Kuule, pagar! Aga tainas?” pöördub Pätsi pagaritöökoja pagar Heiki Hallik järsult minu poole, kes ma sel päeval õpipoisiks olen. Põrkame peaaegu kokku, sest nii äkitselt aeglustab ta oma sammu. Tainas ... mis selle tainaga on? See keerleb ikka veel pütis ehk suures segamisnõus töökoja nurgas. Suures sahmimises ununes see täiesti. Ja paraku pole see ainuke kord, kui midagi unustan, jätan tähelepanuta või olen liiga heldekäeline.