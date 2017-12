On nädala esimene keskpäev. Susanne pole saanud mahti vaadata, millises rahus liiguvad akna taga tuule käes jõulutuled, kuidas hüppavad oksalt oksale oravad. Tema laual on mõned saatmata kaardid. On kibekiire. Kohe on jõulud. Helge aeg toob lastekodusse üha ja üha kõnesid kingituste ning heategude kohta. Tema ülesanne on need õigesse kohta suunata, et iga väike särasilm saaks tunda jõulurõõmu.