Jõulu kaja: heategude anatoomia

Võtame ühe kõige tavapärasema näite isetust andmisest – veredoonorluse.

On teada, et vere annetamine mõjub ergutavalt ka doonori enda kehale, kuid mõistetavalt ei ole oma tervise eest hoolitsemine see põhjus, miks inimesed end doonoriks registreerivad. Ega ka tasuta saadud pastakas. Iga veredoonor ilmselt kinnitaks, et selle tegevuse motiiv on ilmselt üks ja ainult üks: aidata neid, kes abi vajavad. Teha head.

Oletame nüüd, et meil on inimene, kes siirast südameheadusest pole annetanud verd mitte ainult korra või paar, vaid on teinud seda pidevalt, regulaarselt, aastate jooksul. Kuni ühel päeval juhtub õnnetus ning see heategija leiab end olukorrast, kus ta ise hädasti vereülekannet vajab.

Viimase eeldusena kujutleme, et mingisugusel põhjusel – ükspuha missugusel – avastab ta siis, et doonoreid pole või et tema veregrupi verd ei ole saadaval. Inimene leiab end olukorrast, mille kohta võib küüniliselt öelda, et ükski heategu ei jää karistamata.

Ja võimalik, et see hüpoteetiline inimene maksab kõige kõrgemat hinda.

Noortele ütlen aga nii: pange end sellisesse olukorda, seadke end selle õnnetu inimese asemele ja mõelge siis, kas see inimene kasvõi oma kõige sügavamas südamesopis kahetseks oma mineviku heategusid. Kas ei tekiks tal säärane mõte, et “aga ma ju väärin kõige tehtu eest vastutasu”? Ja kui see mõte ilmub, kas siis saab üldse rääkida heateost või oli see pigem avanss omaenda tuleviku heaks, teadmisega, et headus peab saama vääriliselt premeeritud?

Küsimuse üle, kas altruism kui absoluutselt omakasupüüdmatu käitumine üldse eksisteerib, vaieldakse ka teaduslikul tasandil. Küsimus on, kas ehk paiknevadki iga heateo tegelikud lätted lihtlabases egoismis. Igal juhul on selline mõte kerge tekkima neil puhkudel, kui ülirikkad tseremoonia saatel heategevuslikke tšekke välja kirjutavad, loovutades piskut oma varandusest ingelliku oreooli paistel.

Aga õpilased nii ei arva. Vaid väga üksikud neist oletasid, et õnnetu doonor oleks hingepiinaga oma tegudele tagasi vaadanud, nii mõnedki leidsid juba ainuüksi mõtte sellest üpris ebameeldiva olevat. Lahke saab olla ka ilma tagamõtteta, maailm pole vaid üksainus suur künismipesa ning headus ei lõpe selles otsa niipea, näis õpilaste enamus selgelt kinnitavat.

Jõuluaeg on juba ukse ees. Jätkuks vaid inimestel tahtmist kinkida lähedastele kui mitte enamat, siis kasvõi oma olemasolu, ning jaguks ka kingituse saajail julgust väljendada lahkuse eest puhtsüdamlikku tänu. Häid pühi!