Probleemsel Haljala–Aaspere teelõigul põrkasid kokku Opel ja Toyota

Toyota roolis olnud mehe viis kiirabi haiglasse kontrolli, autos teisi reisijaid ei olnud. Opelis viibinud inimesed, roolis olnud 1964. aastal sündinud mees ja teised reisijad, ei saanud vigastada.

Mõlemad juhid olid kained ja turvavarustust kasutati nõuetekohaselt. Liiklusõnnetuse paigas oli teekate libe ning puhus kõva tuul.

Rakvere politseijaoskonna välijuht Toivo Grünberg ütles, et ilmastikuolud on praegu suhteliselt keerulised ning selleks, et turvaliselt sihtkohta jõuda, tuleb valida ilmastikuoludele vastav sõidukiirus. "Liigselt kiirustades ning äkilisi manöövreid sooritades panevad juhid ohtu nii ennast kui ka kaasliiklejaid," sõnas Grünberg.