Mida toob aasta 2018

Tere jälle, kõik horoskoobisõbrad! Aasta võib tulla küllalt huvitav, sest aeglaselt liikuvad planeedid on lõpuks otsustanud oma märke vahetada. Täpsema informatsiooni leiavad kõik “Astroloogilisest abimehest 2018”. Sel korral ei leia te paraku raamatust infot tuleva aasta kaduneljapäevade kohta. Pean vajalikuks need kuupäevad teile siin loetleda: 11.01, 8.02, 14.03, 12.04, 10.05, 7.06, 12.07, 9.08, 6.09, 4.10, 1.11 ja 6.12. Teatavasti on need suurepärased päevad suurpuhastuseks, kahjurite tõrjeks ja kõikideks töödeks, mille eesmärgiks on millestki kahjulikust vabaneda. Vanarahvatarkust järgides võite pöörduda ka Kuu poole ja kasutades sõna “palun”, võite vabaneda nii mõnestki soolatüükast, vistrikust, lipoomist või mõnest muust väikesest veast. Tihti küsitakse, kas kaduneljapäev on muudeks tegemisteks halb päev – kindlasti mitte. Kollase koera aasta algab seekord 15. veebruaril kell 23.06.