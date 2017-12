Juhtkiri: läänevirulase 2017

Valimisaastal puudutas ilmselt paljusid see, kas saadi loodetud häältehulk või pidi leppima kaotusega. Kui inimene ise ei kandideerinud, teadis ta kindlasti kedagi, kes volikogus kohta ihales või kelle pereliige seda tegi.

Kuid kas valimised on üldse tähtsad?

Üks lõppeva aasta märksõna on kindlasti ahistamine: süüdistused, mis aastatetaguse teo eest lagedale tulnud, värskemad patuteod ...

Eks lõppkokkuvõttes läheb inimestele siiski enim korda see, milline oli isiklik aasta.

Pealtnäha on 2017. aasta olnud nõiajahiaasta, sest keegi tuleb üles puua.

Kui ühest küljest on ahistamispaanika naeruväärne, siis kiiduväärt on see, et naised, kes enamasti ahistamise ohvriks langevad, ei tunne end enam juhtunus süüdi, ei häbene ning julgevad ka aastaid hiljem enda läbielatuga avalikkuse ette tulla.

Eks lõppkokkuvõttes läheb inimestele siiski enim korda see, milline oli isiklik aasta: kas perre sündis lapsi juurde või hoopis lahkus lähedasi. Kas kedagi tabas raske haigus või hoopis seljatati mõni tõbi. Kas abielluti või mindi lahku. Kas oldi õnnelik.

Need teemad lähevad ilmselt rohkem korda kui kohalikud valimised või (poliitikute) ahistamis­skandaalid.

Üldplaanis ei erinenud läänevirulaste lõppev aasta harjumaalaste või idavirulaste omast: kohalike omavalitsuste valimised ja haldusreform jõudsid kõikjale.

Lubadused, mida valimisaastal anti ja siis jälle võeti. Solvuti ja peteti lootusi. Kuulutati avatuks Eesti vabariigi 100. sünnipäevale eelnev pidustuste aasta.

Aga eks oli ka sellist, mida polnud harjumaalastel või idavirulastel: kirgi kütnud kuuseinstallatsioon, mis Rakvere linna taas maailmakaardile viis.

Pole ka ühelgi teisel linnal ette näidata nii palju renoveeritud kortermaju. Lausa buum on linna vallutanud.

Aeg on mõelda uusaastalubadustele. Kas mulluseid lubadusi on peetud? Mida soovida ja lubada uueks aastaks? Vähem vahtu, rohkem sisu. Panustagem oma aega, energiat ja raha sellesse, mis/kes meile tähtis on: tähtsad asjad kõigepealt ja siis kõik ülejäänu!

Rahu ja õnnestumisi, armsad lugejad!