Aasta kaja: tühi karp

Samal ajal jagatakse kusagil õdusas toas kingipakke, pere noorem mürgeldab kuuse otsas nii, et ehted toanurkadesse laiali lendavad, aga keegi ei pahanda.

Kusagil süüakse pitsilise linaga kaetud laua ääres verivorsti ja seapraadi, tükike süldikest pealekauba, ise samal ajal rasvase suuga naljajuttu rääkides ja ühe silmaga televiisorist “Jõulutunnelit” vaadates.

Kusagil kulistatakse härmas köögis Läti maksumärgiga kärakat, nagu polekski vahet päeval ja ööl või sellel, on need jõulud või tavaline pikaks veninud nädalalõpp. Ja kusagil karjutakse teineteise peale nii, et nõud kiljuvad ning pisarad langevad. Varakult ette valmistatud piduroad jäävadki lauanurgale hanguma …

Mina aga istun tünnis, mida olin hommikust saati kütnud. Hea rahulik. Ja vaikne. Lähedal kõige kallimad. Need vähesed.

Olin pühade ajaks kõik oma sotsiaalmeediakontod kinni pannud. Jah, millegipärast tajusin, et ei tahagi maailmaga selleks hetkeks rohkem suhelda. Mulle tundus äkitsi, justkui oleksin kogu universumi oma olemisega ära tüüdanud. Ja vastupidi.

Vesi aurab tünnis ja tuul ajab heledad pilvekardinad aeg-ajalt mustale taevavõlvile ette, jättes siia-sinna siiski mõne augu, kust tähed läbi säravad.

Piidlen silmapiiri ja mõtlen nagu Toomas Hendrik Ilves Jan Uuspõllu Tartusse minemise filmis, et jätaks õige kõik sinnapaika ja teeks midagi hoopis muud. Midagi oma kätega … Künnaks selle põllulapi üles ja istutaks sinna porgandid või tooks kevade hakul aasa serva mesitarud või paneks kanad puukuuri ökumune munema. Või hoopis võtaks ühe aasta, sellesamuse, mis tuleb, ja teeks maakerale ringi peale.

Näed sa, viiekümneaastane vanamees mõtleb äkki elu põhiväärtuste peale. Üks jõukas tuttav just ütles, et selleks ajaks peaks olema juba miljon kõrvale pandud.

Mis see väärtus tegelikult on? Või palju neid on?

Kas väärtus on rassida hullult, olla kuri ja koguda kõike, sealhulgas ka tühiseid probleeme, endale sügavale südamesse? Või on väärtus hoopis mitte midagi liiga tõsiselt võtta, kasutada targalt igat antud päeva ja naeratada elule näkku?

Imetajate, sealhulgas inimeste esmane ja ju siis ka põhiline ülesanne olevat järglaste ilmale toomine. Kui see tehtud, tuleb end lihtsalt elus hoida, see tähendab – olla terve. Muul polegi siin ilmas mingisugust tähtsust. Lihtsalt elada tervelt nii kehalt kui ka vaimult, olla positiivne ja mitte liiga vara ära surra!

Mäletate seda lugu, kus Buddha sai kingiks karbi? Kui ta selle avas, nägi ta, et see on tühi. Buddha näole valgus seepeale lai naeratus: “Just sellist kingitust ma soovisingi.”

Mõelgem vanaaastaõhtul korra, enne kui šampusekorgi pauguga lakke lennutate: kas ka teil on see karp? Ja mida teie selle sisuga peale hakkate või hakanud olete?