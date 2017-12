Aasta viimane päev tuleb nullilähedase temperatuuriga

Ööl vastu pühapäeva muutub idapoolse kõrgrõhuala serv mõjusamaks ning ilm tuleb suurema sajuta. Pilvisus on muutlik ning kohati sajab vähest lund ja lörtsi. Paiguti tekib udu. Ida-Eestis puhub lõuna- ja kagutuul 3–8, Lääne-Eestis aga 5–12 meetrit sekundis. Saartel ulatuvad puhangud 14–17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saarte rannikul kohati +1 kraadi. Teedel tekib kohati kiilasjää.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 3–8 meetrit sekundis. Lainekõrgus 0,3–0,7 meetrit. Võib sadada veidi lund ja nähtavus on mõõdukas. Külma on 1–3 kraadi.

Pühapäeva päeval laieneb üle Läänemere uue madalrõhkkonna serv. Tihe sadu ilmselt veel kohale ei jõua, kuid nõrka lund ja lörtsi pudeneb pärastlõunal vähemalt Lääne-Eestis tõenäoliselt küll. Ilm on pilves selgimistega, kohati sajab ka lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 14–17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0–3, saarte rannikul tuleb kuni kaks kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub kagutuul 6–11 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 0,7–1,5 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja mõõduka nähtavusega. Külma on 1-2 kraadi.