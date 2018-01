Repliik: kuidas devalveerida heategevust

Väike hiiglaslik kangelane Oliver postitas abipalve, kus palus raha, et tema ema saaks uue maja ehitada. Sellest tekkis arutelu ettevõtmise eetilisuse üle, pakuti, et kirja on kirjutanud keegi täiskasvanu. Ema võttiski asja omaks, tunnistas viga, kuid samas halvustas kaasmaalasi, kelle tõelist ja tänamatut palet ta nüüd näinud olevat. Varaküps telestaar ise jäi aga olukorda, mis karjub lastekaitsjate järele. See pole küll päris “Nigeeria kiri”, kuid just selliste käikudega võtamegi hoogu maha annetajatelt, nii jääb mõnigi oluline asi edaspidi toetuseta.