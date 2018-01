Juhtkiri: aasta elukad

Aasta loomaks valitud ilves võib aga südamerahuga metsasügavustes oma loomaasju ajada ning ei pea pead vaevama kahejalgsete tegemiste pärast. Võib igal aastal uue isailvesega pojad saada ning järglastele ei pea isa üldse tutvustamagi. Nagu ühes paljudest Juku anekdootidest: “Mis su isa nimi on? Ei tea, isa läks enne hommikut ära ja nime ei öelnud.”

Ajal, mil Eesti presidendiks oli Ilves, oleks ilvese aasta loomaks valimine olnud eriti märgiline. Vahetas president naisi ju kaunis lõdva randmega ning erinevalt metsakassist ei häbenenud oma asju avalikult ajada. Metsailves on aga salalik loom, kes naljalt avalikkuse ette ei tüki.

Seda toredam, et nüüd, kui ilves on aasta loomaks valitud, saame temast enam teada. Aasta linnu ja looma nimetamine harib inimlooma.

Aasta linnu ja looma ­nimetamine harib inimlooma.

Seeläbi tutvustatakse ka metsavõõramatele inimestele Eestimaa laante põnevaid asukaid ja ehk paneb see mõlema sellelegi, kuidas loodusrikkusi kaitsta. Kel on olnud au kohata metsas ilvest, on saanud unustamatu elamuse. See majesteetlik kaslane oli Tallinna loomaaia esimene asukas ja on loomaaia vapiloom.

Ehk saame tänu aasta linnuks nimetamisele rohkem teada ka metsisest ning oskame käituda nõnda, et lind ei tarvitseks inimest rünnata. On ju ründed paaritumisajal ja muidu ka põhiliseks põhjuseks, miks sellest uhkest metsakukest midagi kuuleme.

Eestimaa loodus oma mitmekesisuses on oivaline. Võibolla me ise ei märkagi seda ning saame sellest aru alles siis, kui keegi külalistest midagi niisugust ütlema tuleb. Või kui avastame oma põllult või metsaveerelt järjekordse kullipilguga välismaalasest jahimehe, kes oma hobiga tegeleb.

Küll aga jääb tavainimesele ehk pisut arusaamatuks, kuidas aasta loom, lind, lill ja muu selline valitakse. Mis alusel otsustamine käib? Kas ohustatuse või tähestiku alusel? Viimane variant on ilmselgelt ebatõenäoline.