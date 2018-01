Analüüsitulemuste järgi olid Estonian Celli heitvee näidud tavapärased

“Seega võib öelda, et torulekke fikseerimisel jõudis merre tavapärase kontsentratsiooniga heitvesi. Küsimus on, kas ja millist mõju omab asjaolu, et heitvesi voolas merre mitteettenähtud kohas,“ ütles keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhataja Allar Leppind.

Keskkonnainspektsioon on alustanud heitveetoru lekkega seoses väärteomenetlust tööstusheitmete seaduse paragrahvi järgi, mis puudutab kompleksloa nõuete rikkumist ehk heitvee merre juhtimist vales kohas. Menetlus peab ühtlasi selgitama, kas tegu võis olla hooletuse või pahatahtlikkusega.

Paralleelselt süüteomenetlusega on inspektsioon alustanud haldusmenetlust, mille eesmärgiks on võimalikult kiiresti süvamerelasus esinevate lekete likvideerimine heitvee juhtimiseks kompleksloaga määratud asukohta.

AS Estonian Cell peab esitama keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroole hiljemalt 16. jaanuariks oma seisukoha, kuidas ja millal nad saavad süvamerelasu lekked kõrvaldatud.