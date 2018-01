Naudin, naudin, naudin!

Paslikum oleks muidugi muretseda, kannatada, kurvastada ja pingutada. Minu elus on kõik need komponendid olemas, aga nendele keskenduda oleks totter. Tegelen elus erinevate asjadega ja on loogiline, et sellega kaasnevad erinevad emotsioonid. Üheks uueks asjaks alates selle aasta oktoobrikuust on Rakvere linnavolikogu liikme staatus. Tänu kõigile, kes sellesse oma häälega panustasid. Saite omale hea linnavoliniku. Mul on küll ennegi õnnestunud valituks saada, aga parasjagu käsil olevad ametid pole võimaldanud mandaati realiseerida. Nüüd siis lubab nn kahe tooli seadus riigikogu liikmel ka kohaliku omavalitsuse volikogu töös osaleda. Sellel seadusel on vastaseid, stiilinäiteks vabaerakond. Nemad ei osale ise valimistel ega soovita seda teistelegi.