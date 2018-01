Alanud nädalal läheb ilm külmemaks

Teisipäev tuleb kõrgrõhkkonna servas suuremas osas sajuta, üksnes üksikutes kohtades võib nõrka lund pudeneda ja seda eelkõige Ida-Eestis. Läänekaare tuul nõrgeneb, puhanguid on 12, rannikul kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni -4 kraadi, enne keskööd võib kohati kraad-kaks madalam olla, päeval tuleb -1 kuni +3 kraadi, meremõjuga rannikul on ööpäev ringi üle 0 kraadi.

Kolmapäeval katab Eestit kõrgrõhuvöönd ja ilm on olulise sajuta. Tuul nõrgeneb ja pöördub õhtul lõunakaarde. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni -4 kraadi, päeval -2 kuni +2 kraadi.

Neljapäev tuleb kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta. Idakaare tuul tugevneb puhanguti 12 m/s. Öösel on külma 2-5, päeval 1-3 kraadi, meremõjuga rannikul näitab termomeeter 0 kraadi ümber.

Reedel kõrgrõhkkond tugevneb ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Öösel on külma 3-7, päeval 1-6 kraadi.

Laupäeval tuleb kõrgrõhkkond Eesti kohale ning ilm püsib sajuta. Idakaare tuul on võrdlemisi tugev. Öösel on külma 3-8 kraadi ning idapoolsetes maakondades võib temperatuur veel kraad-kaks madalamale langeda, päeval on külma 1-6 kraadi.

Pühapäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Öösel on külma 5-10 kraadi, päeval 2-7 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeval koondub kõrgrõhkkond Venemaa kohale ja selle lääneservas püsib ilm sajuta ja külm. Kagutuul tugevneb. Ööselk on külma 5-10 kraadi, Ida-Eestis võib temperatuur ka alla -10 kraadi langeda, päeval on külma 1-6 kraadi.