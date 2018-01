Maksumuudatuste mõju pensionäridele

Koos uue aastaga on startinud ka Eesti viimase aastakümne kõige kaalukam reform, milleks tulumaksureform kahtlemata on. 2018. aastal rakenduvad maksumuudatused toovad kasu palgasaajate valdavale osale, aga ei jäta puudutamata ka pensionäre. Kuna nii reformi kui ka pensionide maksustamise teemal on olnud üksjagu segadust ja meediamüra, on igati põhjust asjad just eakamate inimeste vaatepunktist täpsemalt lahti seletada. Seda enam, et riigikogu kiitis detsembri keskel heaks seadusmuudatused, mis lihtsustavad pensionäride asjaajamist ning pakuvad soodsama lahenduse töötavatele pensionäridele.