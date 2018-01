Kuigi viimased päevad on kostitanud talviste ilmadega, pole vihmane suvi ja samasugune sügis möödunud märke jätmata. Eriline häda on metsas, kuhu pehme pinnase tõttu on raskete masinatega ligi pääseda keeruline, kui mitte võimatu. See aga tähendab puiduhinna tõusu ning hoopi ahjukütjate rahakotile.