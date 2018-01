Tapal Paide maanteel asuva suure maja juures ollakse juba pikemat aega hädas kodutute kassidega. Detsembri lõpus saatis kohalik elanik Tamsalus elavale inimesele, kes on oma südameasjaks võtnud kasside aitamise, kirja, kus kurtis, et loomad on hädas. Viimane pöördus omakorda Rakveres elava loomasõbra poole, sest ei saanud ise aidata.