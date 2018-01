Juhtkiri: vihm ei lase elada

Nii mõnedki omavalitsused ja kinnistuomanikud on teid sulgenud, aga ka metsaettevõtteid juhib kaine mõistus: mööda teed on edaspidigi vaja metsakinnistutele ligi saada, mõelda tuleb teeäärsete talude elanikele ning lõpuks tuleb kannatada saanud teed ju ka korda teha.

Kevaditi on üsna tavapärane, et metsateed on suletud ja metsamaterjali autodega ei veeta. Kuid mitte talvel.

Metsa ülestöötamine on samuti keeruline, kuna metsad on väga vett täis, samas on see kõrgematel kohtadel siiski võimalik. Kuid peab hoolega valima neid alasid, kus on üldse mõistlik midagi teha. Metsa ülestöötamise ja puidu müügiga tegelevates ettevõtetes loodetakse, et ilmaprognoos peab ja külma tuleb, sest see on probleemile ainus lahendus.

Juba mõnekraadinegi külm on abiks, sest kui teed läbi külmuvad, saab neid jälle kasutada. Vihmane aeg on ju kestnud pikalt, juba suvest saati, aga eriti hulluks on läinud asi talvel, põhilisel metsa ülestöötamise ajal.

Kuna metsa üles töötada ja välja vedada pole võimalik, kannatab puidutööstus, mis ei saa pidevalt ja täisvõimsusega töötada. Raskendatud on ka pelletitootmine, kuid Rakveres on siiski praegu pelleteid saada ning ka OÜ-st Ebavere Graanul kinnitati, et kuigi tootmisega on tekkinud raskusi, on Eesti tarbijatega sõlmitud tarnelepingud siiani täidetud.

Mõistlikul eestlasel on muidugi talvepuude varu pikalt ette ostetud. Nii paariks aastaks vähemalt. Suureneb ju puude kütteväärtus, kui need mõnda aega kuuris riita laotuna kuivada saavad.

Samas eeldab puude varumine hoiustamist, ning kel pole võimalik korraga suuremat väljaminekut teha, see ostab puid kotikaupa. Soe talv rõõmustab aga keskküttega kodu omanikke – arved on väikesed.