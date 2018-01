Oleg Gross kingib Rakverele laupäeval võimsa ilutulestiku

Kokku on tema firmas umbes 1600 töölist. Ettevõtte omaniku sõnul ongi peo mõte selles, et kõik töötajad tuleksid kokku ja tunnetaksid seda, kui suured nad täna on.

“Põhiline on tänada kõiki tehtud töö eest, sest firma areng on kõikide inimeste töö, mitte keegi ei saa öelda, et ta üksi teeb,” lausus ta.

Kuna aasta lõpp on kaupmehele kõige raskem ja kiirem aeg, tehaksegi pidu alles nüüd, jaanuari keskel.

Peole on eelregistreerinud praegu 1500 inimest – selline mass, mida kuhugi mujale kui spordihoonesse mahutada pole võimalik.

“Saku Suurhalli oleks võinud ka minna, aga loogiline on pidu teha Rakveres, sest ettevõte on ikkagi siin sündinud,” ütles Rakvere kandi suurim tööandja.

Pidu algab kell 21 saluudiga. Kui inimesed tuleva bussidega kohale, siis tervitatakse neid kohe ilutulestikuga ja seejärel algab pidu: söömise ja ansamblitega nii venelastele kui ka eestlastele.

“Valitsus räägib palju lõimumisest. Vaat see tuleb tõeline lõimumispidu. Eestlased ja venelased on koos, nii nagu ka ettevõttes ei saa rahvuste vahele mingit piiri tõmmata. See pidu on kõigile kingituseks, lõõgastuseks ja rahuldustunde saamiseks, mitte selleks, et mingeid pingeid õhutada,” rääkis Gross, kes kutsub kõiki virulasi ilutulestikust osa saama. “See on ühtlasi meie firma kingitus Rakvere rahvale. Usun, et tuleb väga korralik asi,” ütles ta.

Esinejate seas on näiteks Vello Vaher, Viru varietee tantsijad, Smilers ja ansambel Miraaž Moskvast.