Tõrmas on aega mossitada küll

Uue aasta algul olin tunnistajaks järgmisele jutuajamisele: “Head uut aastat, naabrimees!” – “Mis kuradima head siit oodata on! Kogu aeg üks sigadus, segadus, jama ja jura. Jälle valiti tobud meid juhtima. Meile pakuvad 64 eurot lisaraha ja sellegi sööb hinnatõus ära, endale krabavad miljoneid. Kurat, isegi Vene ajal oli parem, palju lihtsam peret luua ja lapsi kasvatada.” Kas ikka oli? Ehk on asi selles, et see oli sinu noorusaeg ja esimese suudluse joovastus ei kordu kunagi.