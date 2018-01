Jalgpalliliidu juhatus väisab Rakveret

Juhatuse tihedate, kolmel päeval kokku 15 tundi vältavate tööarutelude sekka mahub kohtumine Rakvere linnajuhtide, linnavolikogu aseesimehe ja spordikomisjoni juhi Aleksandr Holsti ning linnavolikogu liikme Toomas Varekiga, samuti kohaliku jalgpalliklubi Tarvas esindajatega.

"Jalgpalliliidu juhatuse väljasõidukoosolek toimub kaheksandat aastat. Esimesel aastal olime Hiiumaal, siis Saaremaal, Pärnumaal, Tartumaal, Ida-Virumaal, Võrumaal ja eelmisel aastal Läänemaal. Nii et seitse maakonda on läbi käidud ja Lääne-Viru on kaheksas," rääkis EJL-i avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht.

Kohaliku omavalitsuse ja jalgpalliklubide esindajatega peetud kohtumistel on tema sõnul arutatud tavaliselt erinevaid teemasid, sest ka probleemid on maakonniti üsna erinevad. "Põhiliselt oleme rääkinud infrastruktuurist," lausus Uiboleht ja lisas, et Rakvereski tuleb jutuks linna kunstmurustaadioni arendamine, täpsemalt sinna abihoone ja katusega tribüüni ehitamine. Samas vaadatakse üle potentsiaalsed sisehalli rajamise võimalused.

"Üks teema on 2020. aastal toimuvate alla 17-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri mängude võimalik Rakveres läbiviimine. Et Eesti sai endale nende tiitlivõistluste korraldusõiguse, ongi nüüd vaja omavalitsustega kokku leppida, kus ja mida korraldame," kõneles jalgpalliliidu meediajuht. "Rakverega on meil olnud senimaani hea koostöö ja siin on võõrustatud noorte- ja naiste koondiste rahvusvahelisi võistlusmänge. Et kõik need on olnud hea vastuvõtu ja suure publikuhuviga, oleme jätkuvalt huvitatud Rakvere kaasamisest. Ühtlasi tuleb läbi rääkida, kas siin on vaja tuleviku tarbeks teha mingeid täiendavaid töid. Finaalturniiride puhul tulevad mängu nii televisiooni nõuded kui ka muud asjaolud, millega peab arvestama ja millega on siin olnud varemgi kokkupuuteid."

Rakvere staadion võõrustas viimati suuremaid jalgpalli tiitlivõistlusi 2012. aastal, kui siin peeti alla 19-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupimatše.