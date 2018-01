Oleg Gross: “Ma ei mõtle iga päev sellele, kui rikas ma olen”

Oleg Gross alustas äritegevust väikesest Killustiku poest 1991. aastal ning nüüdseks on äri OG Elektra Grossi Toidukaupade nime all laienenud üle Eesti nii võimsalt, et ta avas mullu juba kuuekümnenda toidukaupluse ning uued sihid terendavad ees.

Äripäeva andmetel 20 rikkama inimese sekka kuuluv Gross on ise koos poja ja tütrega jätkuvalt kontserni eesotsas asju ajamas, kuid ei alahinda sugugi oma meeskonda. Et töötajaid tänada, korraldab ta 13. jaanuaril Rakvere spordihoones aastavahetuse peo, mis algab uhke ilutulestikuga kogu linnarahvale.

Teil on nüüd kokku 60 toidupoodi ja veel mõned tööstuskaupade poed. Palju eelmisel aastal lisandus?

Ma pole mitte kunagi mitte ühtegi antidepressanti neelanud. Ja isegi kui on kõige hullem olukord, siis ei võta ma ühtegi pitsi alkoholi. Kuulan rahulikku muusikat, ei mõtle mitte midagi.

Seitse.

Oli see planeeritud või tõi juhus need kätte?

See on tavapärane küsimus, et kas planeeritud – nagu tehti plaane nõukogude ajal. Ei, enamik tuleb täiesti juhuslikult. Nii nagu praegu on meil kolm kinnistut Narvas. Kusagilt tuleb mingi pakkumine, ja siis vaatame, kas see sobib.

Me teame, et Eesti on toidukauplusi täis ja neid hakkab kindlasti tühjaks jääma. Näiteks Rakveres oli Rimi, kus nüüd tegutseb mööblipood, aga seda ei ehitatud ju selleks.

Kui vaatame statistiliselt, kui palju on Eestis inimese kohta kaubanduspinda, siis need näitajad on juba ammu punases, aga lokaalselt on ikka üksikuid kohti. Näiteks meie viimatises kaupluses Lool viskab kohe keti neljandat-viiendat käivet. Seal on taga Lagedi, Kostivere … Kuni Kehrani välja, seal on tohutult külasid, mis Tallinnast välja kasvanud.

Teine uuem pood on Viljandis, ka seal läheb hästi.

No Viljandis on väga hea, mulgid võtsid meid hästi soojalt vastu. See on uskumatu!

Kas siis teised ketid ei leia neid kohti üles?

Meie keti suur eelis on see, et teatud otsused viiakse reaalsusse minutite jooksul. Suured ketid, mille omanik ei olegi Eestis, pole nii operatiivsed. Või ei ole seal sellist otsustajat, üht inimest, kel nii palju võimu. Mul on küll meeskond, aga ka ainuvõim. Ja kui ma teen rumala otsuse, siis lõppeb see asi halvasti. Kui otsused on arukad, siis läheb pood käima. Kui sisened uuele turule – Viljandi oli sisuliselt tundmatu –, lähed sinna oma tavahindade ja tavasortimendiga, siis hakkad seal tiksuma teiste vahel. Sinna on vaja väga jõuliselt minna.

Kas olete ka rumalaid otsuseid teinud?

On ka rumalaid otsuseid tehtud. Tallinnas näiteks panin ühe poe kolmveerandi aastaga kinni. Seal olime rendipinnal Idakeskuses. Tegelikult ütles sisetunne kohe, et sinna ei tohi teha: suur võimas ehitis, aga elumaju ümber ei ole. Kuid kinnisvaramehed rääkisid ära. See on selge näide ämbrist. Aastate jooksul on olnud kümmekond sulgemist, aga ma ei ütleks, et need on ämbrid olnud, lihtsalt aeg on oma korrektiivid teinud.