Reedel, 19. jaanuaril esineb Rakvere rokipubis Kära Kants paganlik metal-bänd Tharaphita. See on erakordne sündmus, kuna muusikud astuvad üles mitme aasta järel. 1995. aastal Rakveres sündinud bändi lugude teemad on enamasti seotud paganluse ja muistsete kommetega. Solist on Ants Lill.