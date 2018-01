Tööta jäänud endised vallajuhid otsivad uusi väljakutseid

Pikaaegne vallajuht avaldas lootust, et tema kogemused leiavad rakendust. “Kojamehe või majahoidja tööd ma veel ei otsi,” naljatles Aarne Laas, lisades tõsisemalt, et tal on pensionini veel aega ja elus tuleb valmis olla mitmesugusteks variantideks.

Aarne Laas tõdes, et lootis Vinni vallas laiapõhjalise koalitsiooni teket ning et juhtimisse kaasatakse nii eri poliitiliste jõudude kui ka kõigi ühinenud omavalitsuste esindajad, seda paraku ei juhtunud, sest valimised võitnud keskerakonnal oli oma plaan. Samas rääkis ta, et volikogus on koostöö parandamise võimalusi arutatud ning praegu on lootust, et olukord paraneb ning vähemalt volikogu komisjonides tekib opositsioonil parem võimalus kaasa rääkida.

“Ma ei ole haldusreformi vastane,” ütles Aarne Laas ja lisas, et oleks ise pidanud õigemaks maakonnapõhiste omavalitsuste teket.

Ta märkis, et see oli inimeste valik, et Laekvere liitus just Vinni vallaga. “Olukord on loomulikult uus ja vajab harjumist,” ütles endine vallajuht, kuid avaldas lootust, et lõpuks loksub kõik paika. Tema sõnul on oluline, et kasutataks ära kõigi ühinenud endiste omavalitsuste tugevaid külgi ja praktikat.

Endine Vihula vallavanem on arvel töötu­kassas

Annes Naan. | FOTO: Meelis Meilbaum

Endine Vihula vallavanem Annes Naan otsib tööd ja on end töötukassas arvele võtnud. Mõni aeg tagasi kandideeris ta Kuusalu vallavanemaks. “Konkursi küll võitsin, aga volikogus jäin kaotajaks. Vana vallavanem pandi ametisse tagasi,” lausus Naan, kuid lisas, et Kuusalu vallas on praegu keerulised lood ja tal on lootust, et asjad võivad muutuda.

Haljala abivallavanema kohale kandideerimisele pole Annes Naan mõelnud. Samas märkis ta, et aega selle otsuse tegemiseks on tal veel piisavalt – konkurss lõppeb 28. jaanuaril. “Vaatan, kuidas Haljala vallas asjad arenevad. Küsimus on, kas ma suudan selle meeskonnaga koos mängida või ei suuda. Tõenäoliselt mitte,” ütles Naan.

Endine vallajuht oli viimati töötu 2010. aasta lõpus, kui ta asutuse juhina iseennast nii-öelda koondas, oma tegemised Tallinnas lõpetas ning Vihula valda tuli. Töötuna sai ta kodus olla poolteist kuud, seejärel kutsuti ta Vihula valla veeettevõtet juhtima.

Endine Aseri vallavanem Koit Oras aitab talutöödes

Koit Oras. | FOTO: Meelis Meilbaum

Kolmel korral Aseri vallavanem olnud Koit Oras ütles, et tema palgalisel tööl ei käi. “Meil on siin oma talumajapidamine, millega tarvis tegeleda. Perel on lambakasvatusettevõte, saab siin aidata,” rääkis Oras.

Tema energiat võtab ka Kalvi seltsimaja haldamine, samuti toimetab ta Viru-Nigula vallavolikogus. Töötuna endine vallavanem arvel ei ole, sest ei pea seda vajalikuks. “Ma kuulun ka mitmesse juhatusse – seega ma ka töötuks ei kvalifitseeru.”

Lähiaja plaanide kohta sõnas Oras, et tegeleb eraettevõtlusega, aga kui mingi hea pakkumine peaks tulema, siis seda ta mõistagi kaalub. “Aktiivselt ma praegu tööd ei otsi,” ütles Koit Oras.

Kaido Veski kavatseb edasi õppida

Kaido Veski. | FOTO: Meelis Meilbaum

Kunda linna heaks kaks aastat linnapeana ja sama kaua volikogu esimehena töötanud Kaido Veski vastab telefonile toidupoes. Enda sõnutsi läheb tal hästi – loeb raamatuid, mis ammu ootamas, õpib ja remondib kodu. “Vaatan sinna suunda, et lähen sügisest magistrisse. Loen materjale ette, püüan fookust teravamaks saada tulevase magistritöö teema osas. Eriala veel ei tea, valdkonda küll,” rääkis Veski.

Infotehnoloogia kutseõpetaja bakalaureusekraadiga Veski ütles, et on praegu töötuna arvel ja sobiva pakkumise korral võib teda ka koolis tahvli ees õpetamast leida.

Aivar Aruja puhkab ja peab plaane

Aivar Aruja. | FOTO: Meelis Meilbaum

2001. aastast Rakvere vallavanem olnud Aivar Aruja ütles, et praegu ta puhkab. “Korrastan mõtteid, pean aru, mida soovin edasi teha. Meel on täiesti avatud,” sõnas Aruja.