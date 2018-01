Oleg Gross kinkis Rakverele võimsa ilutulestiku

Linnarahva huvi oli märkimisväärne, tunne oli nagu aastavahetusel. Rakvere spordikeskuse ümbrus oli huvilisi täis, vaatemängu imetlema tulnud olid ummistanud autodega Kastani puiestee tiigi ümbruse.

Anu, kes oli kohale tulnud koos külalistega Koerust, ütles, et üllatab, et inimesi on nii palju. "Käisin Oleg Grossiga koos keskkoolis. Tal oli alles ka sünnipäev. Tahtsin näha ilutulestikku," sõnas Anu.

Ilutulestik kestis umbes neli minutit ja pealtvaatajate kommentaaride järgi jäädi vaatemänguga rahule.