Kõrkkülas tehaks piirdetöid, üks sõidurida on suletud

Teekatted on kohati soolaniisked ja teedel on lendlevat lund. Prognoosi kohaselt hommikul kerge lumesadu jätkub, kuid päeval pilvisus hõreneb ning ilm on peamiselt sajuta. Õhutemperatuur on valdavalt 5 kuni 10 külmakraadi vahel.

Lääne-Viru maakonnas Tallinna–Narva maanteel Kõrkkülas (km 133,5) tehakse täna piirdetöid ning üks sõidurada on suletud.