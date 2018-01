10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Tamsalu on jälle ühe kõrgehituse võrra rikkam. Riiklik komisjon võttis vastu elevaatori. See on vabariigi suurim ja mahutab 16 300 tonni teravilja. Töö elevaatoris on mehhaniseeritud. Hoone ehitas Tapa Mehhaniseeritud Ehituskolonn. On alustatud ka veski rajamist. Seal hakatakse ööpäevas jahvatama üle 200 tonni sordijahu.