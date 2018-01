Juhtkiri: reform pööras elu pea peale

Riigi korraldatud muudatused regionaalhalduses on tekitanud hulga vaba tööjõudu. Isegi mõni endine maavanem on tööta ja omavalitsusliidud on paljudes kohtades üldse mõttetuks muutunud sel lihtsal põhjusel, et valdu on vähem. Lääne-Viru maavanem Marko Torm sai küll Rakvere linnapeaks ja võttis enda juurde tööle maavalitsuse majandusspetsialisti Matti Jõgi, ka oli maandumine pehme senisel maasekretäril Tarmo Mikkalil, kui ta võitis konkursi Lääne-Viru talituse juhi kohale.