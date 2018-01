Priit Verlin jäädvustas laupäeval looduses optilise nähtuse halo. “Sõitsin autoga Tartust Tallinna, kui korraga tundus, et ilm läks kuidagi eriti kirkaks,” kirjeldas ta juhtunut. “Pead pöörates ei uskunud ma oma silmi: taevas oli kolm päikest. Need kolm olid täpselt sama kirkad ja säravad. Halo kestis umbes kaks minutit.” Halonähtused on valkjad või nõrgalt vikerkaarevärvilised ringikujulised (harvem poolringi-, kaare-, valgussambakujulised) optilised nähtused tugeva valgusallika ümber.