EMO ägab töökoorma all

Tema sõnul pöördutakse EMO-sse külmetushaigustega, palju on just külmetushaigusi põdevaid lapsi. “Aga palju on ka nii-öelda mugavuspatsiente, kes jooksevad ummisjalu EMO-sse, selle asemel et üks-kaks päeva oodata ja perearsti vastuvõtule pääseda,” ütles Kaasik, lisades, et külmetushaiguse puhul peaks patsient kõigepealt ikka oma perearstiga kontakti võtma.