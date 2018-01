Rakvere võttis Pärnu vastu geimivõidu

“Pärnul oli tugev Tartu mäng all ja ta peab euromänguks valmis olema. Meil mäng kriuksus ja kräuksus – igal pool loksus. Hästi palju oli servivigu. Vastuvõtt ja rünnak olid nõrgad. Nüüd tuleb palju mänge, saame oma vormi tagasi. Tegime palju vahetusi, kontrollisin meeste valmisolekut. Nüüd on mul kõikide meeste hetkeseisust ülevaade olemas,” kõneles Toode ja lisas, et neljapäeval ootab mehi ohtlik vastane.