Taani kaitseväelased saabusid Tapale julgeolekut tagama

“Tänapäeval on liitlastel Eestis suurem eesmärk. Selleks on näidata liitlaste solidaarsust, otsustavust ja võimekust tegutseda NATO-s üheskoos ükskõik millise agressiooni korral. Ehk teisisõnu, liitlased on täna siin, et heidutada, hoida rahu, ja see on oluline terve NATO jaoks,” rääkis Jüri Ratas ning kinnitas, et NATO lahingugrupi ellukutsumine ja suurendatud kohalolek on olnud edukas.