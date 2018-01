1500 pidulist: Oleg Gross korraldas töötajate auks vägeva uusaastapeo

Kunda kaupluse juhataja Lea ja piirkonnajuht Küllike kallistavad soojalt. Mõlemad töötavad OG Elektras pea 20 aastat, aga ammu pole trehvatud ja nii ongi kohtumine nõnda soe ja südamlik.

Kui komplimendid jagatud ja mälestused heietatud, ütlevad töökaaslased, et nende meeskonnaliikmed on toredad, kohusetundlikud ja asjalikud.

“Meil on palju tublisid ja lojaalseid töötajaid. Inimesed tahavad tööd teha,” rääkis Küllike Kallaste.

Inimeste seas liikunud Oleg Gross, kellel oli mõned päevad tagasi sünnipäev, võttis vastu õnnitlusi ja tänusõnu. Gross ütles, et teda üllatas, kui palju talle õnnitlusi saabus, teiste seas ka inimestelt, keda ta isiklikult ei tunne.

“Isegi mu emale tuli palju sõnumeid, et teil on selline poeg. See oli kõige liigutavam. Vanad sõbrad käivad igal aastal ja see on väga võimas. Aga kõik liigutas südant,” rääkis Oleg Gross.

Töötajatele kõnet pidama läinud firmajuht võeti vastu suure aplausi ja tunnustava vilekooriga. Oleg Grossi sõnum oli, et firma on arenenud 26 aasta jooksul nii suureks tänu töötajatele. “Üks firma ilma inimesteta – see on null. Need inimesed on loonud selle firma,” märkis Gross.

Ta lisas, et soovis, et kõik tema töötajad tuleks kokku ja näeks seda ettevõtet päriselt, mitte vaid arvudes. “Et kõik tunnetaksid, et nad on tugevas firmas. Ma näen, et kõik on koos. Eestis on meie kauplused laiali, aga siin on nad koos,” rääkis Gross, kes soovis, et pidu toimuks just Rakveres, sest siin on ta sündinud ja on Rakvere patrioot.

Oma kõnes soovis firma juht oma töötajatele: “Õnne, tervist, edu kõiges!”

Oleg Grossi poeg, firma tegevusse panustav Georg Gross meenutas, et tema oli kaheksa­aastane, kui ettevõte loodi.

“Mäletan firma sündi, esimeste poodide tekkimist. Kuidas mul huviga sel ajal oli, see on teine teema. Aga olen algusest peale olnud kõrval küll,” rääkis Georg Gross.

Esimene mälestus on tal loomulikult Killustiku poest, kus ta oma sõbraga šokolaadireklaame filmis. Järgmiseks aastaks soovis strateegilises juhtimises osalev Georg Gross kiiremini, kõrgemale, kaugemale minekut. “Edasi, edasi, et paigalseisu ei oleks. Saab ainult edasi areneda, kui on paigalseis, hakkad kaotama ja lõpuks lõpetad,” tõi ta sisse paralleeli oma lemmiku – spordiga.

OG Elektra peol keerutati jalga ansambli Smilers ja Moskva bändi Miraaž saatel hommikul kella neljani. Vaatemängu pakkusid maailmakuulus akrobaat Vello Vaher ja Viru Varietee tantsijad.

Ettevõtte töötajad olid spordikeskuses paigutatud laudade taha seisma kaupluste järgi, mõned nautisid pidu tribüünidelt. Kõlasid 90-ndate hitid, õhtujuhid Mark Kitajev ja Deniss Karabljoff vedasid programmi nii eesti kui ka vene keeles. Seinale lastud valgussõuga sooviti head uut aastat. Pakuti karastusjooke, alkoholi ja seapraadi hapukapsaga.

FOTO: Marianne Loorents OG Elektra töötajad pidutsesid koos oma juhtidega rõõmsalt, hoogsalt ja meeleolukalt.

