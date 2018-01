Aivi Must: “Vanast tuleb võtta kaasa hea, et uusi asju üles ehitada”

Jah. Küsimus on, millise seaduse alusel peab kool liikluskasvatust andma.

Usuõpetuse üle vaieldakse ka. Kas seda peaks õpetatama?

(Mõtleb.) Usuõpetus peaks olema vabatahtlik. Usundiõpetus on valikaine.

Kui oleme hädas, kas lapsed kirjutavad, loevad ja saavad tekstist aru, siis peame sellele tähelepanu pöörama. Kõik peab olema mõistlikkuse piires.

Milline on kasvav põlvkond?

Lapsed nagu ikka. Mul on kogemus Jäneda, Lehtse ja Järva-Jaani koolist. Lastega on tore, nad on tublid.

Milliste probleemidega pöördusid maavalitsuse haridusosakonda lastevanemad?

On olnud vanemaid, kes pole rahul kooli- või lasteaiajuhiga, samuti on olnud hoolekogude teemasid. Õppeaasta lõpus küsiti palju hinnete kohta, kas hindamine on olnud õiglane.

Mis te arvate, kas teie õpetajana olete olnud aus hindaja?

Ma olen erapoolik.

Kas hinnetega on elus midagi teha?

Hinded ei vii edasi, hinne pole see, mis kannab. Hinne on tagasiside tulemusele, ta võib olla motiveeriv, takistav.

Minu kolmest lapsest kaks on õpetajad. Hiljuti arutasime, kui kaua võiks olla võimalus kahte parandada. Kaks on ju see, et õpilasel puudus motivatsioon, ta ei saanud õppetükki selgeks. Eesmärk võiks olla see, et ta oskab. Võin panna ju mistahes hindeid, kuid ma annaks pigem tagasisidet, kas asi sai selgeks. Olen veendunud, et kui 6. klassis asja selgeks ei saa, siis enamikul on 9. klassi lõpuks – kas suvetöö abil või mitte – asjad selged. Lihtsalt aeg ei olnud lapsele sobiv.

Eesmärk on see, et põhikoolis saaks selgeks elus vajalik. Lugemine, matemaatika, söögitegemine, naela seina löömine. Põhikooli õppekava on meie kooliajaga võrreldes täiesti eluline.

Kuidas suhtuda sellesse, et ministeeriumi maakonna haridusvedaja töötab Ida-Virumaal?

Ta on haridusministeeriumi ekspert ja pigem järelevalve eest vastutav. Kui nüüd mõelda, kes võiks olla meie haridusvedaja, siis see on minu arvates täna veel õhus. Teda tuleb otsida. Ega ka maavalitsus seda rolli võtnud, haridus on pigem läinud omavalitsuste vastutusalasse, küsimus on selles, kuidas keegi selle valdkonnaga tegeleb. Kellegi vedav roll on aastakümnete jooksul nagu ära kadunud.

Kas haridusveduriga on maakonnas lood halvasti?

Üldiselt teda ei ole, kas peakski? (Ohkab.) Arvan, et koolijuhid on iseteadlikud ja neil on oma arvamus, mis ei pruugi ministeeriumi omaga kattuda. Veduri puhul on oluline, et enamik koolijuhte on temaga üht meelt. Teine võimalus on, et inimesed tegelevad oma asjadega, ei vaidle ega sõdi.

Teiste maakondade kogemus näitab seda, et ka riigigümnaasiumi juhist ei pruugi sellist eestkõnelejat saada.

Kas maakonnas on tulevase riigigümnaasiumi juht olemas?