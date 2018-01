10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

“Energia” kolhoosi möödunudaastane sissetulek oli enam kui poolteist miljonit, täpsemalt 1 600 000 rubla. 1968. aastaks võttis majand kohustuse lüpsta igalt lehmalt 4000 kg piima, koguda igalt hektarilt 30 ts teravilja. Riigile müüakse tänavu 3 000 000 kanamuna, 2800 ts liha ja 19 000 ts piima. Ette on nähtud ka tööviljakuse suurenemine loomakasvatuses 1,5 protsenti.

10 aastat tagasi

Rakvere Lihakombinaadi juhatuse esimeheks saab 2. veebruarist Anne Mere, kes on neli aastat töötanud firma turundusdirektorina ja olnud 2006. aasta septembrist ka ettevõtte juhatuse liige. “Rakvere Lihakombinaadi turundus- ja müügitegevus on olnud väga tugev ning Anne Merel on olnud selles suur roll,” ütles emafirma HK Baltic Groupi president Olli Antniemi.