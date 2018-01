Nelisada meetrit puhast lusti

Kui külmakraade jagub, jätkub kunstlumesadu ning katmist ootavad teisedki nõlvad.

Seikluskeskuse üks asutaja Madis Olt pakkus, et nädalavahetusel ongi täpselt sobiv aeg mäesuusakeskuse värskele lumele liuglema minna. Kui põhinõlvad ja algajate nõlv on valmis, suudab keskus horde teenindada. Jooksvalt sätitakse valmis ka kaks pikemat rada ning lumelauapark.

Sel hooajal avatakse Kiviõlis ka täitsa tutikas algajate nõlv. Kui varem oli algajatel vaja kohe pärast kohmaka varustusega tutvumist hoonest päris kaugele komberdada ja end nigela tõstukisüsteemiga üles vinnata, siis nüüd õpivad nad kõik peamaja ees ja nende käsutuses on lausa kaks linttõstukit. “See oli varem meie kõige nõrgem koht. Nüüd on korralik lahendus, mida me ei pea üldse häbenema,” ütles Olt.

Niipea kui leitakse sobiv vaba nädalavahetus, peetakse Kiviõlis Alexela noorte alpisarja osavõistlused. Veel on kavas paarisslaalomi- ning lumelauavõistlused. Lumelauatajatelgi on valida kahe nõlva vahel. Üks on sobilik algajale harrastajale ning teine juba osavamale trikitajale.

Möödunud hooajal käis Kiviõli seikluskeskuse talviselt mäelt läbi umbes 10 000 külastajat. Klientide hulk on Oldi sõnul väga tihedalt seotud sellega, milline ilm on parasjagu Tallinnas. “Meil võib olla kõik viis pluss, aga kui Tallinnas sajab lörtsi või vihma, siis on mägi pooltühi. Emotsiooni ei teki,” teatas keskuse idee algataja.

2001. aastal seisis praegune mäesuusa- ja turnimismägi Kiviõlis tühjalt ja kurvalt. Kuni Olt viis ülikooliaegsed sõbrad mäele ronima. Seal tekkiski idee, et endisel prügimäekuhilal võiks talvel organiseeritult tegevusi korraldada. “See oli kõik võsastunud mets,” lausus Olt ja osutas keskuse kohvikust lumisele nõlvale, kus parasjagu lumekahurid suusarõõmu taeva poole tulistasid. Aastaid võttis aega, et ideest areneks toimiv keskus. Entusiastid on kulutanud lõputult töötunde, täitnud tohutult dokumente ning korraldanud loodusuuringuid.

“Lõpuks veenduti, et keskkond on okei. Võib teha. 2012 hakkasime ehitama ja 2013 teisel veebruaril avasime esimese tõstuki,” meenutas Olt ning tunnistas, et meeskond ootab ärevalt head talve, neljal korral pole aastaaeg oma nime väärinud.

Nigelad talved on sundinud seikluskeskuse eestvedajaid ka suveks tegevust välja mõtlema.