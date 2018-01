Riigikogu otsustas kärpida aktsiisitõusu

Uue seaduse kohaselt 1. veebruarist jõustuv kange alkoholi aktsiisimäär (25,08 eurot etanoolisisalduse 1% kohta hektoliitris) on oluliselt madalam eelmise valitsuse 2018. aastaks ettenähtud aktsiisimäärast (26,28 eurot etanoolisisalduse 1% kohta hektoliitris). Õlle aktsiisimäär on alates 1. veebruarist 16,92 eurot etanoolisisalduse mahuprotsendi kohta liitris, mis on samuti kavandatust vähem.