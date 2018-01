Viru-Nigula ametnikud vuravad uute autodega

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum rääkis, et kuna töötajad kasutasid isiklikke sõiduautosid, puudus tal ülevaade ja kontroll, kus autoga käidi ja mida tehti. Nii kuulutatigi välja riigihange summas 80 000 eurot. Autode riigihanke võitis Silberauto Rakvere esindus 75 000-eurose pakkumusega.

Nüüd ongi ühendvalla töötajatel ametiülesannete täitmiseks kasutada kolm Citroëni ja kaks Lander Mitsubishit. “Ühelgi töötajal autot ei ole. Autod seisavad õhtul vallamaja juures, hommikul tullakse oma autoga tööle. Kui keegi soovib kuhugi sõita, siis ta tellib kindla auto. Kui kellelgi on vaja liikuda, siis ta paneb selle kirja. Sama kord kehtib ka allasutuste juhtidele,” rääkis Vallbaum.

Ametniku kõige ­efektiivsem töövahend asub kõrvade vahel. Tingimusel, et see relv on laetud.

Nii saavad autodega vajalikke sõite teha ka lasteaia- ja koolidirektor.

Vallavanema sõnutsi on üks auto Aseris ja sellega ajavad tööasju kohalik kooli- ja lasteaiadirektor, kultuurimaja ja vabaajakeskuse juhid, samuti õpetajad, kellel vaja lastega liikuda.

Tegemist on igati nüüdisaegsete töövahenditega. Vallbaumi sõnutsi paigaldatakse valla autodele GPS-id. “Nii saab jälgida, kuidas ja kus nendega sõidetakse. Kahele autole tuleb sisse miniarvutisüsteem, millele saab külge panna printeri. Nii saab kuskil kaugemas külanurgas vallasekretär või kantselei töötaja vajadusel dokumendid välja printida,” kõneles Vallbaum.

Silberauto Ida regiooni juht Randel Lipp ütles, et Citroën ja Lander Mitsubishi on head autod. “Viimane neist on ikka teada-tuntud oma headuses, Citroën aga Eesti müüduim tarbesõiduk, millel on head kvaliteeditulemused,” rääkis Lipp.

Ehkki autod on suurepärased, vallavanem Einar Vall­baum nende roolis oma tööülesandeid täitma ei kipu. “Mul on oma isiklik auto, mis on ka tööautoks. See ei ole parem auto kui need, sest kõik uued autod on head,” märkis Vallbaum, kes keerab Mercedese rooli.

Viru-Nigula vallavolikogu liige, valimisliitu Ranna-Viru kuuluv endine Kunda linnapea Kaido Veski kiitis otsust. “Minu meelest on see hea, et ametnikud saavad liikuda asumite vahel. Lõpuks on nad ju inimeste pärast tööl. Kui me oleme praegu selle ühinemise väga olulises etapis, kus asjad tuleb saada kiiresti ja mõistlikult tööle, siis sellisel juhul on kõik sellised töövahendid vajalikud. Olen sellise liikumisvõimaluse poolt,” rääkis Veski.