Esindustammikusse Tamsalus rajatakse korralikud teed ja rulapark

Eelmisel aastal istutati sada väikest tammepuud ja paigaldati nende ümber vanasõnadega betoonvõrud. Kümne tamme ümber on istumisalused, kus on mõnus lastega jalgu puhata.

Tapa abivallavanem ja viimane Tamsalu vallavanem Riho Tell rääkis, et üheks tänavuseks suuremaks tööks on Kukelossi müüride korrastamine, et nende vahel oleks turvaline liikuda ning objekt näeks ka kena välja. Kukelossi müüride vahele tuleb paekivi töötlemise teemaline näitus, aga seal saab edaspidi korraldada ka väiksemaid üritusi.