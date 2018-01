Venevere Haridus- ja Kultuuriselts peab tähtsat sünnipäeva

“Väga palju on nende aastate jooksul tehtud,” sõnas seltsi üks eestvedajatest Eerik Lumiste, kes suurimate kordaminekutena nimetas Venevere puhkeala loomist paisjärve äärde ning endise koolimaja korrastamist ja renoveerimist – sellest on saanud paljude võimalustega seltsimaja.

Lumiste ütles, et paaril viimasel aastal on ehk tegutsetud veidi vaiksemalt, kuid traditsioonilised ettevõtmised, olgu siis koristustalgud, mälumänguturniir, igaaastased üritused või ühise ilutulestiku korraldamine on jäänud.

“Meil on tekkinud väike naiskoor ning naised tegutsevad aktiivselt käsitööringis, need on just võrdlemisi hiljuti lisandunud,” kõneles seltsi eestvedaja.