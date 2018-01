Noormehed, Tõrremäe, Ambla ja Laekvere jahivad maakonna rahvaliigas medalit

Praegu on turniiritabelis enim punkte – 18 – kogunud rahvaliiga eestvedaja Mati Meriranna hoolealused, Rakvere spordikooli A-vanuseklassi noormehed.

Üheksanda vooru keskel on võrdselt 17 punkti teeninud Tõrremäe ja Ambla tiim. Laekvere on 15 silmaga neljas. 1. jalaväebrigaadi meeskond on kogunud 12 punkti. 11 punktiga jätkavad pingerida Spordikool “B” ning Ametikool. Järgnevad Tamsalu (9), SVK (6), Tarvas (4) ja Kadrina (3).

Kõikidel tiimidel on veel veidi vaja pingutada. Kui kõik 11 vooru läbi, jagatakse meeskonnad tugevuse järgi kolmikutesse ning medalijaht ja lõpliku pingerea paikapanek jätkuvad.

“Mängud on meie poistele sobilikud. Saame lihtsa vaevaga head mängupraktikat,” ütles Mati Merirand ja lisas, et meestega mängides on teada, et vastased pingutavad. “Noorte jaoks on turniir hea ja vanade jaoks ka. On teada, et iga nädal on üks võistlusmäng, mis motiveerib harjutama. See hoiab sportimismotivatsiooni üleval,” rääkis kogenud võrkpallitreener.

Meie maakonnas on veteranide seas võrkpall väga populaarne ala. Meriranna sõnul seisavad mehed lausa järjekorras, et väljakule mahtuda.

Kui varasematel aegadel on rahvaliigas võistelnud ka 20 tiimi, siis sel hooajal on end üles andnud 11 võistkonda. Meriranna sõnul ei tähenda see huvi vähenemist, vaid seda, et noored mehed on läinud üle lahe tööle ja asendajaid ei ole võtta.