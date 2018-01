Kuningas jalgpall ja meeste koondis jõuavad lõpuks Rakverre

Nimelt võõrustavad Kalevipojad, nagu jalgpallikoondist kutsutakse, aasta esimeses kodumängus Balti turniiri raames Leedut. Mäng peetakse Rakvere staadionil 30. mail algusega kell 19.

Tegemist on esimese korraga, kui meeste koondis mängib Rakveres. Lääne-Virumaa seni olulisim jalgpallisündmus on olnud 2012. aastal peetud kuni 19-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupimatšid.

Rakvere linnavolikogu aseesimees ja spordikomisjoni juht Aleksandr Holst avaldas heameelt, et linnal on võimalus sellisest sündmusest osa saada. “Eesti vabariigi 100. sünnipäeval on Rakverel suur au võõrustada Eesti jalgpallikoondist, ja seda niivõrd ajaloolise võistluse nagu Balti turniiri raames,” ütles ta. “Oleme kindlad, et sellest tuleb käimasoleva aasta üks tähtsamaid sündmusi meie linnas, ja on äärmiselt positiivne, et kui otsustati see mäng pidada väljaspool Tallinna, osutus valituks just Rakvere linn.”

Rahvamassid tulevad jälle kokku ja väikesed kutid saavad staaride lähedal olla, pilti teha ja autogrammi küsida.

Joonas Ljaš Rakvere, JK Tarvas noortetöö juht

Koondise tasemel jalgpalli jõudmist väljapoole Tallinnat pidas samuti tähtsaks jalgpalliliidu president Aivar Pohlak.

“Kõigepealt suur aitäh Rakvere linnale, kes meid võõrustab. Alaliidule on oluline, et koondise mänguga kaasas käivast emotsioonist ja muudest tähendustest saaksid vahetult osa ka väljaspool pealinna elavad fännid,” ütles ta. “Oleme saanud pealtvaatajatelt tagasisidet, et huvi näha koondist mängimas teistes linnades on suur. Mõistagi on mängu Tallinnast välja viimise eelduseks ka kvaliteetsed tingimused, mida Rakvere linn ja staadion pakuvad.”

Varem on Kalevipoegade kodumänge Tallinnast eemal peetud seitsmes Eesti linnas: Pärnus, Narvas, Viljandis, Kuressaares, Tartus, Valgas ja Kohtla-Järvel. Balti turniiri teise kohtumise peab Eesti koondis 2. juunil võõrsil Läti vastu.

Rakverest või Lääne-Virumaalt on varem jõudnud Eesti noortekoondistesse mitu mängijat, meeste koondisse aga mitte ühtegi.

Viimati kuulus aasta tagasi Peterburis toimunud sõprusturniiril riigi alla 19-aastaste noormeeste koondise rivistusse rakverlane Mario Kuokkanen.

Enne teda on noortekoondistes mänginud Kuokkaneni nüüdsed mängupartnerid Rakvere JK Tarvas esindusmeeskonnas Henri Hang ja Joonas Ljaš. Meeste koondise liikmetest on Rakvere palluritel võibolla kõige tugevam side paari aasta eest Premium liigas JK Tarvas väravasuud kaitsnud ja praegu Soomes profileiba maitsva puuriluku Marko Meeritsaga.

Rakvere JK Tarvas noortetöö juht Joonas Ljaš rääkis, et Eesti ja Leedu mängust tuleb Rakveres kindlasti linna spordielu suursündmus.

“Jalgpalli populariseerimisele Lääne-Virumaal tuleb see ainult kasuks. Rahvamassid tulevad jälle kokku ja väikesed kutid saavad staaride lähedal olla, pilti teha ja autogrammi küsida. Püüame klubiga samuti selle ettevõtmise korraldamisele igati abiks olla. Võibolla õnnestub mängijaid ka meie noorte treeningutele külla tuua,” lausus ta.

Riigi 19-, 21- ja 23-aastaste koondises mänginud Ljaš märkis, et võrreldes aastatetaguse ajaga, mil tema sinisärke esindas, on nüüd mõnes mõttes lihtsam koondisse pürgida.

“Tuleb lihtsalt treeneritele silma jääda. Kui sul õnnestub ühel hetkel ennast heast küljest näidata, siis on kõik võimalik. Minul näiteks oli nii, kui mängisin U19 klassi eliitliigas. Lõin seal ühes kohtumises värava ja sain kutse – noortekoondise treener juhtus seda mängu nägema,” meenutas ta.

“Täna on oluliselt lihtsam seetõttu, et noortel algavad juba maast madalast, enne 14. eluaastat talenditreeningud, kuhu tulevad üle Eesti klubide parimad mängijad kokku. Sealtkaudu pääseb nii-öelda pildile ja edasine on juba enda teha. Kõik sõltub sellest, kui palju sa innustud ja enda arendamisse panustad. Võrreldes muu maailmaga on Eestis tunduvalt lihtsam jõuda koondise vaatevälja. Samas tuleb tubli ja töökas olla ka klubi treeningutel, et talenditreeningutele pääseda.”