Kiri: teate, et teame

Niimoodi on tundnud ja vaikselt palunud paljud naised. Kõik nad on sarnased – valu pärast. Ja nii erinevad – kellel hingeahastus kestab ... ja kes on suutnud andestada.

Statistika järgi on kannatanud füüsilise vägivalla all iga kolmas Eesti naine. Arvud räägivad, et aasta jooksul saab Maarjamaal vägivalla tagajärjel vigastada 41 000 naist, neist 7000 raskelt. On lausa väidetud, et naistele suunatud vägivalla tõttu, mis katkestab raseduse, võib Eestis jääda aastas sündimata ligikaudu 2000 last. See statistika on õõvastav, vastik ja eluline.

Ometi tekitab minus kahetisi tundeid presidendile saadetud avalik kiri. Kus 104 inimest pole rahul, et 2016. aastal näitlejanna kallal vägivallatsenud NO99 lavastaja, lausa geniaalseks peetud Tiit Ojasoo loob Eesti 100. sünnipäevaks eeskava.

Ehkki vägivalda ei saa kunagi tolereerida, polegi see lugu nii must-valge. Õigupoolest ma vihkan lähisuhtevägivalda, kuid Ojasoo asja puhul nõustun pigem presidendiga.

Kirjutan alla Kersti Kaljulaidi tunnustusele, et petitsiooni koostanutel on julgust kõneleda nõnda tundlikul ja vajalikul teemal. Ent ometi usun, et võimalus andestada on vajalik. Eriti kui asjaosalised on omavahel teema selgeks rääkinud.

Juunis 2016 astus Ojasoo tagasi NO teatri juhi kohalt. Toona ütles ta, et on oma eksimust kahetsenud, vabandust palunud, palunud ja veel kord palunud, kuid ilmselgelt sellest ei piisa. Täna näib, et see polegi küllaldane.

Usun, et lausa mitu korda ühiskondlikku pahameelt kogenud Ojasoo on järele mõelnud. Andekad inimesed suudavad analüüsida ja ehk on ta ka ise mänginud mõttega, kas on ta sobiv persoon Eesti ajaloolise ringvaate lavastajaks. Ilmselt.

Kas mulle kui kõrvaltvaatajale võtab Eesti 100. sünnipäeva peo pildis vägivald kuidagi salamisi teise plaani? Mu meelest mitte.