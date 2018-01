Vinni vald annab üürile ruumid Laekvere endises vallamajas

Laekvere piirkonna haldusjuhi Andrus Lälli sõnul on vanas vallamajas vabad kaks ruumi kogupinnaga 76 ruutmeetrit. Ühes ruumis on kolm vaheseintega eraldatud töökohta, teine on suur vaba ruum. Kevadel vabaneb veel ruume. Üürnikul on võimalik kasutada esitlustehnikaga varustatud 41 ruutmeetri suuruse pinnaga koosolekute saali, kuhu mahub kuni 20 inimest.