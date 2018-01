Ei tasu sikutada naabrilt tekki

Arvude taga on aga alati kellegi interpretatsioon, metoodika valik ning rõhuasetus. Eelmise kinnisvarahindade buumi haripunktini jõudmine, Eurostati raporti kinnitus, et 24,4% Eesti elanikest (320 000 inimest) elas 2016. aastal vaesuspiiril või sotsiaalse tõrjutuse ohus, avaturu müüjate tähelepanekud inimeste kaalutlevamatest ostuotsustest ning üksikud majandusanalüütikute vihjed juhtuda võivale majanduse ülekuumenemisele on aga ohu märgid, mis peaksid võimaliku majanduskasvu eufooriat tasakaalustama.

Sama mitmepalgeline on olukord ka registreeritud elanike ­arvuga. 1. jaanuari seisuga oli Lääne-Virumaa elanike arvuks

60 689. Esiteks tuleb märkida, et see arv saavutati seoses haldusreformiga: Aseri liitumine tõstis registreeritud elanike arvu 1607 inimese võrra. Teiseks tuleb rõhutada, et elanike arv on olnud juba kaks dekaadi pidevas languses. Aastal 1990 oli (ilma Aserita!) Lääne-Virumaa inimeste arvuks 79 767, 2000. aastaks langes see 71 100 inimesele. Madalseisu ­saavutasime 2016. aasta lõpuks, mil maakonna hingekirjas oli vaid 58 856 inimest.

Oleme unikaalses ­seisus, kus Haljalal ja Viru-Nigulal on ühist merepiiri rohkem kui Leedu ­riigil kokku. Hoolimata sellest, et üks vald on rohkem orienteeritud tööstusele, oleks võimalik üheskoos arendada sadamaid, turismi ning võidelda investeeringute eest.

Mitu vallajuhti on korraldanud elanikuks registreerimise kampaania, lubades elukoha registreeritud muutuse eest osalemist loosis, tasuta ühistransporti või pakkudes muid sotsiaalsoodustusi ja hüvesid – eesmärgiks suurendada kohaliku omavalitsuse tulubaasi. Näiteks sai Keila käesoleva aasta alguseks enam kui 200 uut elanikku, sest nende kojutoomise kampaanias lubati elukoha registreerimise eest 100 eurot. Omavalitsuste motivatsioon on mõistetav: ainuüksi 100 elaniku lisandumine tõstab kohaliku omavalitsuse tulusid peaaegu 100 000 euro võrra. Nagu ikka, on ühe võit teise kaotus ja kampaania korraldanud omavalitsus täiendab oma tulubaasi tõenäoliselt naabervalla arvelt. Ei ole harvad ka juhtumid, et hüve kättesaanu end uuel aastal taas ümber registreerib. Suurt pilti vaadates saab aga aru, et paremaks ei muutu siiski midagi. Sikutatakse tekki ühele ja teisele poole, kuid seda omade arvelt.

Pigem tuleks ühiselt mõelda, kuidas saada piirkonda tervikuna rahvast juurde. “Üleost” lahendusena arengut ei too. Tuleb riigimehelikult suhtuda ja suurte eesmärkide nimel tegutseda. Investeeringud piirkonda, töökohtade loomine, tõhus infrastruktuur ning kvaliteetsed teenused – need võiks Lääne-Virumaa rahvaarvu viia üheksakümnendate tasemele. Tapast peaks saama “raudteepealinn”, Kunda sadama potentsiaali peab rohkem rakendama ning valdades investeerima tehastesse ja tootmisesse. Riigiasutuste toomine pealinnast äärealadele peaks olema iga omavalitsusjuhi prioriteet. Iga valla huvi peab olema toetada riiklike ehitiste rajamist just Lääne-Virumaale.

Alles hiljaaegu kaaluti piimakombinaadi rajamist ning valikus olid Paide ja toonane Sõmeru vald (nüüd Rakvere vald). Kahetsusväärsel kombel jäi Sõmeru vallavanem selles võitluses üksi ja teame, et üksi suuri lahinguid ei võideta. Moodustunuks aga ühe idee eest seisev löögirühm põllumajandusmaad omavate Sõmeru, Vinni, Rakvere valla ja Väike-Maarja eestvedamisel, oleks majandusliku tootlikkuse kõrval kasvanud Lääne-Virumaal ka töökohtade arv.

Paljud otsused Lääne-Virumaal on jäänud Rakvere-põhiseks, mis on kahjustanud ümberkaudseid valdasid. Näiteks venitamine riigigümnaasiumi kohta käivate otsuste tegemisel.

Kui me suudaksime vahetada individualistliku mõtteviisi kollektiivse tegutsemise vastu, suudaksime palju rohkemat korda saata.